Kopfschüttelnd mussten sich die Mitglieder des Finanzausschusses am Dienstag erklären lassen: Die Regierung in Sachsen-Anhalt will neue Schulden aufnehmen, um die Nord-LB zu retten. Auch der Finanzminister machte einen zerknirschten Eindruck. André Schröder von der CDU:

Finanzminister André Schröder (CDU) Bildrechte: dpa Es ist keine Stützungsmaßnahme, die ich persönlich, die Landesregierung oder die Koalitionsfraktionen gerne machen. André Schröder, Finanzminister Sachsen-Anhalt

Nach gründlichen Abwägungen habe man sich aber nun dazu entschlossen, erläutert Schröder.

Nach einer Prüfung aller Optionen hat sich die Landesregierung also dazu durchgerungen, einen Kredit aufzunehmen. Und das, obwohl man schon 20 Milliarden Euro Schulden hat und ab dem kommenden Jahr keine neuen Schulden erlaubt sind.

Rechnungsprüfer sahen Alternative

Dass die Aufnahme eines Kredits die wirtschaftlichste Lösung ist, das sieht man beim Landesrechnungshof anders.

Kay Barthel, Präsident des Landesrechnungshofes. Bildrechte: Frank Düsekow/LRH Es gebe eine Variante, die von der Landesregierung nicht betrachtet wurde, sagt Rechnungshof-Präsident Kay Barthel: "Das ist die Verwendung der vorhandenen Rücklage, die noch da ist. Wenn man die verwendet hätte, wäre das nach unserem Dafürhalten noch billiger geworden unterm Strich", erklärt der oberste Rechnungsprüfer. Insofern hätte man diese als die wirtschaftlichste Variante favorisiert.

Denn um die neuen Schulden schon in diesem und dem kommenden Jahr abzuzahlen, werde die Tilgung der Altschulden ausgesetzt, so Barthel. Es bleibe also beim großen Schuldenberg, womit die Zinsen auch nicht weniger würden.

Linke fordert Konzept für die Bank

Aber es gibt ein gutes Gegenargument sagt der Chef des Finanzausschusses, Olaf Meister. Als Grüner ist er Teil der Regierungskoalition. Nähme man die Rücklage, ginge der Spielraum aus eben der Rücklage verloren. Aus der allgemeinen Rücklage könne man Investitionen bestreiten - etwa an den Unikliniken, wo es einen erheblichen Investitionsbedarf bei der Bausubstanz gebe, erklärt Meister. "Solche auf die Zukunft gerichteten Projekte sind dann mit einem Schlag tatsächlich vorbei", befürchtet der Grüne.

Kristin Heiß, Fraktionsmitglied der Linken. Bildrechte: Fraktion DIE LINKE im Landtag von Sachsen-Anhalt In der Opposition stößt eine Kreditaufnahme auf wenig Gegenliebe. Wenn es denn aber sein müsse, dann müsse es sein, sagt Kristin Heiß von den Linken. Für das weitere Verfahren hat sie aber eine klare Forderung:



"Wir haben auch nach wie vor kein Konzept vorliegen, wie es mit der Nord-LB weitergeht". Es gebe immer nur Mündliches, bemängelt Heiß. Ihr sei wichtig: Wenn das Parlament 198 Millionen Euro bewillige, dann sollten auch die Bedingungen geklärt sein.