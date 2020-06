Bis Ende Januar hatten die Landkreise und kreisfreien Städte Zeit zu entscheiden, ob sie an dem gemeinsamen Leitstellenprojekt des Innenministeriums teilnehmen wollen. Der Großteil will. Das Innenministerium teilt MDR Aktuell schriftlich mit, dass in Thüringen fünf leistungsfähige Regionalleitstellen sowie eine für Lehr- und Testzwecke entstehen sollen. Daneben blieben drei kleinteilige Leitstellen mit höchst unterschiedlichen Strukturen erhalten.

Diese "kleinteiligen Leitstellen" liegen im Weimarer Land, im Unstrut-Hainich-Kreis und im Eichsfeld. Die drei Landkreise wollen sich nicht an der Zusammenlegung beteiligen. Müssen sie auch nicht: Die Landkreise und kreisfreien Städte sind selbst für ihre Rettungsleitstellen verantwortlich und haben daher auch das letzte Wort – nicht das Innenministerium. Der Landrat des Eichsfelds Werner Henning sagt: "Ich nehme zur Kenntnis, dass der Freistaat Thüringen sich gar wünschen würde, alle Landkreise würden in einer solchen Struktur zusammengehen. Ich sehe das anders." Wenn Thüringen das dennoch wolle, betont Henning, dann müsse das Land ein Gesetz vorlegen.

Auch der Landrat Sömmerdas, Harald Henning (CDU), will an seinem funktionierenden System festhalten. Die Rettungsleitstelle für den Landkreis ist seit über 20 Jahren in Erfurt. Und dabei soll es trotz Neustrukturierung auch bleiben. Die Leitstelle wird in Zukunft zusätzlich für die Stadt Weimar verantwortlich sein. Damit ist Henning zufrieden: "Jetzt geht es darum: Wer kommt dazu, was muss neu investiert werden, was sind die Kosten." Der Kreis sei mit dem Oberbürgermeister der Stadt Erfurt, beziehungsweise dem Brandschutzamt im Gespräch. "Ich hoffe, dass da recht bald eine Entscheidung getroffen wird", zeigt sich Henning zuversichtlich.