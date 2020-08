Wie Richterinnen und Richter urteilen, das hängt in erster Linie vom Gesetz ab. Außerdem können neben dem Geschlecht auch andere Faktoren die Entscheidung beeinflussen. Das bestätigt auch die Rechtswissenschaftlerin Schultz. Wer wir sind, wie wir leben, woher wir kommen, all das beeinflusst unser Denken und unsere Entscheidungen. So eben auch in der Justiz.