Landespolitik einig Sachsen-Anhalts Polizei robust genug

Es ist selten in Sachsen-Anhalts Politikbetrieb, dass sich alle einig sind. Vom CDU-geführten Innenministerium über die SPD, die Grünen, die Linke und die AfD. Alle sind der Überzeugung, dass die Polizei in Sachsen-Anhalt robust genug ist. Stefan Brodtrück ist Pressesprecher aus dem Innenministerium. Er fasst zusammen: "Die Polizei in Sachsen-Anhalt ist robust, sie ist gut aufgestellt und sie ist sehr modern."

Hundertschaft für Brennpunkte und Stadien

Das liege auch daran, dass es in Sachsen-Anhalt längst die Hundertschaft gibt, die sich der Innenminister in NRW wünscht. Die so genannte Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit ist eine der insgesamt drei Hundertschaften im Land. Uwe Petermann ist der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Sachsen-Anhalt.

Er erklärt, was diese Einheit auszeichnet: "Sie ist besonders geschult in robustem Auftreten. Sie ist psychisch und physisch deutlich stärker als die beiden anderen Hundertschaften. Sie wird gerade an solchen Brennpunkten wie dem G20-Gipfel oder auch unmittelbar im Stadion oder auch zur Unterstützung der Spezialeinsatzkommandos angefordert. Sie erledigt diese Aufgabe dann auch professionell."

Viele Streifenpolizisten waren bei der Bereitschaftspolizei

Dabei sei nicht nur diese Hundertschaft belastbar erklärt SPD Innenpolitiker Rüdiger Erben. Das gelte auch für die Streifenbeamten: "Viele der Streifenpolizisten haben sogar mehrere Jahre bei der Bereitschaftspolizei Dienst getan und das ist ein großer Schwerpunkt. Ob man das unbedingt robust nennen muss, weiß ich nicht. Wichtig ist aber auch, dass Polizeibeamte sensibilisieren können. Außerdem müssen sie das, was sie anordnen, nötigenfalls auch körperlich durchsetzen können."

Auch von der AfD kommen grundsätzlich zufriedene Töne. Der Landtagsabgeordnete Hagen Kohl erklärt: "Für die Situation, die wir in Sachsen-Anhalt zu bewältigen haben, tritt sie konsequent und robust genug auf. Ja." Auch Sebastian Striegel von den Grünen ist überzeugt, dass die Polizei nicht konsequenter im Einsatz werden müsse.

Grüne und Linke gegen unnötige Gewalt

Er sagt: "Ich will, dass Sachsen-Anhalts Polizistinnen und Polizisten mit Köpfchen arbeiten. Die Faust oder der Schlagstock, können immer nur zweite Wahl sein. Die Polizei muss Arbeit mit Köpfchen machen. Dann können viele Konflikte vermieden werden."

Henriette Quade von der Linken sieht das ähnlich. Für die Diskussion um eine robuste Polizei gibt sie zu bedenken: "Unter dem Label 'robuste Polizei' wird im Allgemeinen eine Hochrüstung diskutiert, wird der Einsatz von Bodycams diskutiert, wird sogar der Einsatz von Maschinengewehren diskutiert. Gut, die Bodycams haben wir in Sachsen-Anhalt. Ich sage, das macht nichts sicherer oder irgendwie besser. Maschinengewehre lehne ich definitiv ab."

Alle Parteien wollen mehr Personal