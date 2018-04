In der Rockerszene in Sachsen gibt es nur noch einen bedeutenden Club – die Hells Angels mit Sitz in Dresden. Nach der Schießerei habe sich das Leipziger Charter der Hells Angels aufgelöst, so Tom Bernhardt vom Landeskriminalamt Sachsen. Auch um die United Tribuns ist es still geworden. Er sei sich aktuell nicht ganz sicher, wie das Verhältnis der United Tribuns nach außen ist.

Eine Auflösung nach außen bedeutet nicht, dass die Mitglieder weg sind. Tom Bernhardt Landeskriminalamt Sachsen

Höhepunkt des Rockerstreits war 2016

Nach der Schießerei im Juni 2016, bei der zwei Mitglieder der United Tribuns verletzt wurden und ein Club-Anwärter starb, befürchtete man, ein Rockerkrieg würde ausbrechen.

Mitglieder der United Tribuns erinnerten bei einem Trauermarsch an den 27-Jährigen, der von einem Mitglied der rivalisierenden Hells Angels erschossen worden war. Bildrechte: dpa Es ist anders gekommen, sagt Bernhardt: "Wir müssen sagen, dass die Auseinandersetzung 2016 der Peak in der Szene war, seitdem ist eigentlich Ruhe, zumindest was die Wahrnehmung nach außen betrifft." Das Landeskriminalamt beobachtet die Clubs, die sich selbst als Outlaws – also Gesetzlose – bezeichnen. Die Szene sei in Sachsen kleiner als man denkt, sagt Bernhardt: "Wir reden hier über rund 50 Leute – es sind immer unter 100."

Auch Migranten sind in Rockerclubs aktiv

Doch die Clubs agieren überregional, deswegen tausche man sich auch mit den Kollegen anderer Bundesländer aus: "Die Szene hat sich insofern gewandelt, dass es auch mit der Zuwanderung einen Wandel innerhalb der Clubs gab. Das sind jetzt nicht mehr rein deutsche Clubs. In Berlin ist das ganz stark ausgeprägt, dass das fest in der Hand von türkischstämmigen oder arabischstämmigen Mitgliedern ist."



Das war in Leipzig schon bei den United Tribuns ähnlich. In ihrem ehemaligen Revier ist auch jetzt noch eine Streetgang von Migranten aktiv, die sich die "White Lions" nennen und nach außen mit ihren Kutten wie Rocker wirken.

Ostsachsen hat eigene rechtsextremistische Rockergruppe