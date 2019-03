Nach Gerichtsentscheid in den USA Welche Rolle das Glyphosat-Mittel "Round Up" bei uns spielt

Schlechte Nachrichten für den Chemieriesen Bayer: In den USA hat die Jury eines Bundesgerichts am Dienstag geurteilt, dass der Unkrautvernichter "Round Up" von Bayers US-Tochter Monsanto ein "wesentlicher Faktor" für die Krebserkrankung des Klägers war. "Round Up" enthält den umstrittenen Wirkstoff Glyphosat und ist auch in Deutschland erhältlich.

von Linda Schildbach, MDR AKTUELL