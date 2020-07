Für die 11-jährige Lydia Leichsenring hieß es am 13. März: Meine Schule schließt. Gelernt wird ab sofort zuhause. Die Fünftklässlerin des Glückauf-Gymnasiums in Dippoldiswalde hat die neue Situation mit gemischten Gefühlen erlebt: "Ich fand‘s zur einen Seite sehr blöd, weil ich dadurch meine Freunde nicht sehen konnte. Und zur anderen Seite, die Lehrer, die man nicht so gemocht hat, da war man ein bisschen froh, dass man dann weniger Unterricht bei ihnen hatte."

Der Zehntklässler habe sich so den Lehrstoff gut aneignen können, erzählt er. Wenn auch nicht in allen Fächern gleich gut, gibt Hubertus zu. "In Physik oder sowas, da habe ich auch mal eine Zeit lang gar nichts gemacht. Ja, das schiebt man vor sich her und irgendwann ist es dann auch egal, weil das nächste Thema kommt dann schon und das kontrolliert keiner. Also vielleicht schaue ich mir irgendwas nochmal an oder sowas. Auch in Vorbereitung auf die Oberstufe da."