Turbulente Tage bei der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen: Am Wochenende hat der umstrittene Landesbischof Rentzing überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Zunächst ging es um seine Mitgliedschaft in einer schlagenden Verbindung. Dann tauchten alte Texte von ihm auf, in denen er verächtlich über die liberale Demokratie spricht. Es gibt verschiedene Reaktionen innerhalb der Kirche und der sächsischen Landespolitik.

von Niklas Ottersbach, MDR AKTUELL