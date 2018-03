Im Reisebüro Neuwirt in Leipzig-Gohlis wird ein bisschen Deutsch aber in der Regel Russisch gesprochen. Viele Russen aus Leipzig und Umgebung buchen hier ihren Trip in die russische Heimat. Und die ist im ganzen Reisebüro zu spüren. Die Ablageordner sind in den Farben der russischen Landesflagge: Weiß, Blau, Rot - aufeinandergestapelt. Präsident Putin lächelt von einem Wandkalender. Keine Frage, wer hier im Reisebüro der Favorit der Präsidentschaftswahlen ist.

"Nur Putin als Präsident"

Wladimir Putin, ganz klar, sagt Mitarbeiterin Tanja Neuwirt. Denn er denke als erstes an die normalen Leute im Land, meint die Frau aus Westsibirien. "Er sagt, wir müssen für die Infrastruktur, für die Wirtschaft, für die Kindergärten bezahlen. Das sind schon die Sorgen der ganz normalen Leute. Deswegen gehe ich zur Wahl und ich sehe nur Putin als Präsident von Russland", sagt Neuwirt.

Die kremlkritische Präsidenschafts-Kandidatin: Journalistin Xenia Sobtschak. Bildrechte: dpa Von den sieben Gegenkandidaten wie etwa der Journalistin Xenia Sobtschak oder dem Kommunisten Pawel Grudinin hält Tanja Neuwirt nichts. Sie hätten einfach nicht die Erfahrung wie Putin, der seit 18 Jahren an der Macht ist. Und in den letzten Parlamentsdebatten vor der Wahl hätten sich diese Kandidaten nicht von ihrer besten Seite gezeigt. "Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich verstehe, das ist Wahl, das ist Kampf, aber trotzdem sind die eigentlich alle Diplomaten und da muss man sich schon richtig benehmen. Ich sage es so: nicht mit Schreien, nicht mit Gewalt."

"In Russland gibt es Pressefreiheit"

Auch die Dolmetscherin Irina Istomina ist nur von Putin überzeugt. In ihrem kleinen Büro in der Leipziger Innenstadt spricht sie darüber, wie der Präsident das Land stabilisiert habe. Die Löhne seien gestiegen, die Russen würden anfangen, einen gewissen Wohlstand zu genießen. Und dennoch gibt es auch die Massenproteste gegen Putin.

Die Kritiker beklagen, dass die Presse- und Meinungsfreiheit in Russland eingeschränkt werde. Irina Istomina nehme die Proteste wahr, kritisiere sie aber. Sie seien eher öffentlichkeitswirksame Spektakel: "In Russland gibt es Pressefreiheit. Es gibt so viele alternative Fernsehsender, Radiosender, die alternative Meinungen sehr wohl zum Ausdruck bringen."

Reiche Unternehmer sollen ihr Vermögen teilen

Am 18. März 2018 wählt Russland einen neuen Präsidenten. 8 Kandidaten stehen zur Wahl. Bildrechte: IMAGO Doch auch wenn aus ihrer Sicht diese Freiheiten gegeben seien, so habe Russland natürlich noch einige Baustellen, meint Irina Istomina. Etwa in der Wirtschaft. So sollte die Regierung die reichen Unternehmer, die Oligarchen, dazu bringen, ihr Vermögen noch mehr zu teilen. "Die Aufgabe ist, sie so zu sensibilisieren, dass sie sich für die Belange des Landes einsetzen. Dass sie ihr Geld dafür verwenden, dass die Gesellschaft besser läuft, dass die einfachen Menschen auch etwas von diesem Geld haben."

Keine Antwort von Putin-Gegnern