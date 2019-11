Auch von ihm war seither nichts zu hören. Der Ministerpräsident sei unterwegs. Donnerstag auf einer Rohstoffkonferenz in St. Petersburg. Freitag werde er in Magdeburg erwartet, heißt es aus der Staatskanzlei. Das Schweigen des Ministerpräsidenten sei nicht gut, sagt einer aus der Fraktion. Da wolle sich einer verstecken.

Einer der wenigen CDU-Fraktionäre, die in diesen Tagen doch in ein eingeschaltetes Mikro sprechen, ist Detlef Gürth. Seit vielen, vielen Jahren sitzt er für die CDU im Landtag. Und auch er kritisiert den Ministerpräsidenten:

Ich würde es so formulieren, dass der Ministerpräsident den Eindruck erweckt hat, dass er nun Stahlknecht alles in die Schuhe schieben will.

Wie die Fraktionsspitze darüber denkt, ist allerdings nicht in Erfahrung zu bringen. Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Siegfried Borgwardt, und der parlamentarische Geschäftsführer Markus Kurze wollen sich nicht äußern. Kein Kommentar heißt es aus der Fraktionspressestelle auf Nachfrage von MDR AKTUELL. Ebenso Schweigen bei der Jungen Union. Das Thema komme am Wochenende beim Landestag der Jungen Union aufs Tableau, mehr gäbe es nicht zu sagen.

Die Sprachlosigkeit des sonst so zugewandten Innenministers dürfte viele in Fraktion und Partei überrascht haben. Nun will Holger Stahlknecht sie beenden. Erst in der Krisensitzung der Fraktion und dann bei einer Sitzung des Landesvorstandes seiner Partei, deren Vorsitzender er ja auch ist, am Freitagabend. Danach, so hat er angekündigt, wolle er auch wieder mit der Presse sprechen.