Auch Rüdiger Erben befürwortet den Ansatz. Der Innenpolitiker der SPD sagt, bei Intensivtätern brauche es dringend die personenbezogene Ermittlung, denn im Vergleich zu westdeutschen Ländern und Großstädten sei die Zahl der Intensivtäter in Sachsen-Anhalt noch gering. "Und wenn Sie jetzt mal in einem einzelnen Landkreis in dem Revierkriminaldienst sich das anschauen: Da kennen erfahren Kriminalisten ihre ich sage mal 'besten Kunden' seit Jahrzehnten."