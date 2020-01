Das Problem: Sachsen-Anhalts Kliniken leiden unter einem Investitionsstau von unüberschaubaren 1,5 Milliarden Euro. So hat es eine Studie im Auftrag der Krankenhausgesellschaft ergeben. Und da sind die Unikliniken in Halle und Magdeburg noch nicht dabei.

Es fehlt den fast 50 Krankenhäusern im Land also an Geld, und zwar massiv. Darunter auch zehn Kliniken in ganz oder teilweise öffentlicher Trägerschaft – die beiden Unikliniken nicht eingerechnet. Die Sorge: Mit einem derartig großen Investitionsstau vor der Brust und bei der schlechten wirtschaftlichen Lage vieler Krankenhäuser gerät ein öffentliches Haus nach dem anderen in Schieflage.