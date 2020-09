Sachsen-Anhalt Landtag diskutiert Abschaffung der Straßenausbaubeiträge

Eine neue Straße vor der Tür ist schön, aber oft auch sehr teuer. In Sachsen-Anhalt haben die Kommunen bisher die Anwohner der Straßen an den Kosten beteiligt, also Straßenausbaubeiträge erhoben. Das betraf im Flächenland Sachsen-Anhalt viele Menschen. Mit den Straßenausbaubeiträgen soll nun bald Schluss sein. Nach langer Diskussion in der schwarz-rot-grünen Koalition steht am Donnerstag ein Gesetzentwurf im Landtag zur Debatte, der die Beiträge abschaffen soll.