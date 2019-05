Sachsen-Anhalts Lehrer halten das Mathe-Abitur in diesem Jahr nicht für zu schwer. Thomas Gaube, der Landesvorsitzende des Philologenverbandes und selbst Mathematiklehrer, sagte MDR AKTUELL, er könne die Kritik aus Bayern nicht stützen. Von seinen Fachkollegen in Sachsen-Anhalt gebe es keinen Aufschrei. Sie bewerteten die Abituraufgaben als lehrplangerecht und an den Bildungsstandards orientiert.