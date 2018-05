Sachsen-Anhalt-Monitor 2018 AfD verliert deutlich, CDU und SPD legen zu

In Sachsen-Anhalt ist die AfD in der Wählergunst deutlich abgesackt. Das geht aus dem Sachsen-Anhalt-Monitor hervor, der dem MDR exklusiv vorliegt. Demnach käme die AfD auf gut 15 Prozent der Stimmen, wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre. Bei der Landtagswahl vor zwei Jahren kam sie noch auf 24 Prozent. Doch die Studie hat auch noch andere Werte abgefragt wie Heimatverbundenheit oder Vertrauen in Politiker.