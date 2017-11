Ein Foto, das Finanzminister André Schröder und seine Büroleiterin auf dem New Yorker Times Square zeigt, sorgt seit einigen Tagen für Rumoren in Sachsen-Anhalt. Es kursierte unter CDU-Abgeordneten und fand ausgerechnet von dort den Weg in die Zeitung. Jetzt kündigte Finanzminister André Schröder selbst Konsequenzen an: Er wolle die Vorschriften für Dienstreisen vereinheitlichen. Persönlich werde er künftig auch auf Langstreckenflügen nur noch Economy buchen. Die Mitarbeiterin werde die Differenz zum Business-Class-Ticket selbst bezahlen. Sie könne allerdings nicht weiter als Büroleiterin arbeiten:

Das geht nur, wenn sie frei ist von Belastungen und Vorhaltungen, die ja aus dem Haus an sie gerichtet wurden. Deshalb nehmen wir hier eine Veränderung vor im Einvernehmen mit der Mitarbeiterin. Das ist kein Eingeständnis von Fehlverhalten. André Schröder | Finanzminister

Versetzung umstritten

SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Pähle Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Beim Koalitionspartner SPD sorgt weniger die fragwürdige Dienstreise für Ärger. Eher, dass Schröder seine Büroleiterin nun versetzt. SPD-Fraktionschefin Katja Pähle teilt MDR AKTUELL schriftlich mit: "Souveränes Handeln ist was anderes. Das sieht doch sehr nach Bauernopfer aus." Und sie fügt hinzu: "Erstaunt sind wir über die CDU-Fraktion, in der es offensichtlich Abgeordnete gibt, denen es Freude bereitet, den eigenen Minister zu demontieren."

Aus der CDU-Fraktion gab es erst am Donnerstag Abend eine kurze Mitteilung: Der Fraktionschef Siegfried Borgwardt wies den Vorwurf der fehlenden Rückendeckung für André Schröder zurück. Deutlicher als aus der CDU gibt es die von Sebastian Striegel. Dabei ist der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen sonst um keine Kritik verlegen:

Es ist ungeschickt (...). Es ist aber auch kein Skandal. Ich denke, wir sollten mal langsam die Empörungsspirale zurückfahren. Sebastian Striegel | Grüne

Ungeliebter Minister

Doch einige in der CDU haben darauf wohl keine Lust. Sie tuscheln lieber, für die Medien hörbar, über teure Weiterbildungsmaßnahmen sowie eine weitere Dienstreise nach China. Warum? Offensichtlich hat sich André Schröder nicht besonders beliebt gemacht, in den anderthalb Jahren als Finanzminister. Vorher war er durchaus respektierter CDU-Fraktionschef. Doch einige Abgeordnete klagen, wenn das Mikro aus ist: Schröder erkläre ihnen die Welt, blockiere Vorhaben und verkaufe sie später als seine Erfolge. Es könnte also darum gehen, ihm einen gehörigen Dämpfer zu verpassen.

Das sagen AfD und Linke

Die AfD sieht es mit Häme, Fraktionschef André Poggenburg stellt fest "dass der Minister aus der CDU weder aus seiner Fraktion, noch aus dem Ministerium den Rücken gestärkt bekam. Dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass es innerhalb der CDU gewaltige Zerrüttungen gibt."

Auch die linke Opposition findet das bedenklich. Eva von Angern will sich da aber lieber raushalten: "Was wir nicht tun werden, ist, uns instrumentalisieren zu lassen. Wir werden bestimmt nicht die dreckige Wäsche einzelner CDU-Abgeordneter waschen."

Deshalb wird noch geflüstert

Vordergründig mag es um Verstimmungen und offene Rechnungen gehen. Aber mancher denkt einen Schritt weiter, wieder hinter vorgehaltener Hand: Wer soll den Ministerpräsidenten Reiner Haseloff beerben? André Schröder werden Ambitionen nachgesagt. Aber auch Innenminister Holger Stahlknecht, dessen Anhängern kommt die Schwächung Schröders natürlich gelegen. Dabei geht es um Fälle, die nicht einmal die Opposition so richtig skandalisieren will, die aber am Ende der CDU insgesamt schaden könnten.

Hintergrund

Der Landesrechnungshof kritisiert, das Finanzministerium habe gegen seine eigenen Vorschriften verstoßen: Beamte des Landes müssten zwingend das billigste Ticket in der einfachsten Klasse buchen, heißt es in einem vierseitigen Vermerk.

Die Begleitung des Ministers durch seine Büroleiterin kostete das Land laut Finanzministerium 7.050 Euro: Flug, Hotel, eine Zugreise nach New York und das Beamten zustehende Tagegeld.

Finanzminister Schröder hält das Vorgehen nach wie vor für rechtlich sauber: Er bezieht sich auf die Auslandsreisekostenverordnung des Bundes, die auch für Bedienstete des Landes uneingeschränkt gelte und auch Kosten einer höheren Klasse erlaube, wenn dienstliche Gründe dies im Einzelfall erfordern würden.