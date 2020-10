Wer in Gaststätten falsche Angaben zur Person macht, soll künftig mit einem Bußgeld von mindestens 50 Euro belegt werden. Darauf haben sich am Dienstag Bund und Länder geeinigt. Doch wer soll das Bußgeld eigentlich zahlen – der Wirt oder der Gast? Darüber herrschte zuletzt Verwirrung. Auf ihrer Pressekonferenz hatte Kanzlerin Angela Merkel am Dienstag erklärt, die Gaststättenbetreiber müssten bei falsch ausgefüllten Gästelisten die Bußgelder bezahlen. Inzwischen wurde die Angabe vom Bundespresseamt korrigiert.

"Kellner und Wirte nicht zu Hilfspolizisten machen"

Ein Sprecher sagte MDR AKTUELL, da habe die Kanzlerin offensichtlich "ein bisschen was durcheinandergebracht". Das Bußgeld sei von den Gästen zu entrichten, wenn sie falsche Angaben machten. Doch wer soll das in den Ländern prüfen? Das Ordnungsamt, heißt es auf Anfrage vom Bundespresseamt, und zwar bei "Stichprobenkontrollen unter Gästen in Restaurants". Auch solle dabei gleichzeitig kontrolliert werden, dass die Wirte die Listen auch tatsächlich anlegen. "Der Wirt ist für das Führen der Liste verantwortlich, nicht aber für deren Korrektheit", so der Regierungssprecher. Schließlich könne man "Kellner und Wirte nicht zu Hilfspolizisten machen", die prüften, ob die Daten ihrer Gäste stimmten.

Sinn und Zweck der Listen

Eingeführt wurden die Kontaktlisten bereits vor Monaten in vielen Bundesländern, um den Gesundheitsämtern die Kontaktverfolgung zu erleichtern. Gibt eine positiv getestete Person beispielsweise an, kürzlich noch ein Restaurant besucht zu haben, ruft das Gesundheitsamt beim Wirt die Listen ab und kontaktiert die anderen Gäste über den Infektionsfall. Doch was, wenn dort frei erfundene Daten stehen, wie "Donald Duck aus Entenhausen" oder "Mickey Mouse aus Disneywelt"? Und was, wenn der Gast reale Namen und reale Adressen verwendet, die aber gar nicht seine eigenen sind? Das würde dem Wirt nicht einmal auffallen – anders als Phantasienamen. Doch wer hier belangt wird, ist weiterhin Ländersache – trotz Einigung vom Dienstag. Allein in Mitteldeutschland gibt es damit drei Vorgehensweisen.

Sachsen verzichtet vollständig auf Kontaktlisten

Sachsen verlangt bis heute keine Kontaktlisten in Restaurants. Vom Sozialministerium heißt es auf Anfrage, man habe in der Verordnung verankert, dass Mindestabstände eingehalten werden müssen und die Personenzahl an Tischen auf maximal elf Personen begrenzt werde. Auch müssten die Gaststätten ein Hygienekonzept vorweisen und umsetzen, andernfalls drohe ihnen ein Bußgeld. Die Wirte aber auch zur Auflistung von Kontaktdaten zu verpflichten, davon sehe man ab. Der Aufwand sei "zu groß" und nicht "verhältnismäßig", heißt es aus dem Ministerium. Ein Bußgeld für Gäste, die falsche Angaben machen, gibt es damit nicht. Sachsen setzt in Restaurants auf Mindestabstand und begrenzter Gästezahl an den Tischen. Bildrechte: dpa

Sachsen-Anhalt setzt nur teilweise auf Kontaktlisten

Sachsen-Anhalt hat im September die Kontaktlisten in Restaurants wieder abgeschafft, nachdem sie zunächst monatelang selbst an jedem Stehimbiss ausgefüllt werden mussten. Auch in Friseurgeschäften liegen sie von nun an nicht mehr aus. Vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration heißt es auf Anfrage, die Gesundheitsämter hätten in den vergangenen Monaten festgestellt, "dass Restaurant- und Friseurbesuche bei der Verbreitung von Sars-CoV-2 nur eine minimale Rolle spielen". Der Aufwand mit den Listen sei damit nicht mehr zu rechtfertigen.

Geführt werden müssen sie aber weiterhin bei Veranstaltungen sowie in Sportstätten und Diskotheken – und auch bei Privatfeiern mit über 50 Personen. Hier gilt: Betreibern, die keine vollständigen Listen führen, droht laut Corona-Verordnung ein Bußgeld von bis zu 1.000 Euro. Bei besonders schweren Fällen kann die Geldstrafe auf bis zu 25.000 Euro erhöht werden. Ob die Betreiber die Kontaktlisten ausreichend führen, müssen demnach die Gesundheitsämter kontrollieren. Gäste würden dagegen für Falschangaben auch weiterhin nicht belangt, teilte das Ministerium mit. Kontaktlisten müssen in Sachsen-Anhalten bei Veranstaltungen oder in Diskotheken geführt werden, nicht aber mehr in Restaurants. Bildrechte: MDR/Stefan Bringezu

Thüringen setzt auf Kontaktlisten und Bedienverbot

In Thüringen müssen Restaurantgäste seit Monaten ihre Kontaktdaten hinterlegen. Das sei der richtige Weg, heißt es vom Arbeits- und Sozialministerium. Strafgelder bei Falschangaben drohen aber einzig und allein nur dem Wirt. Er könne belangt werden, wenn er keine Kontaktlisten führe und seine Gäste falsche Angaben machten, heißt es aus dem Ministerium in Erfurt. So gilt seit Monaten laut Thüringer Corona-Verordnung ein sogenanntes Bedienverbot: Konkret darf der Betreiber einen Gast, der Phantasienamen benutzt, nicht bewirten. Andernfalls drohe dem Gaststättenbesitzer eine "bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit", die je nach Häufigkeit mit einer Geldstrafe von 500 Euro bis 1.000 Euro geahndet werden könne, heißt es vom Ministerium aus Erfurt. Die Kontrolle soll über die Ordnungsämter erfolgen: Sie müssten im Einzelfall prüfen, ob dem Wirt die Falschangaben hätten auffallen können oder nicht, so eine Ministeriumssprecherin. Sanktionen für den Gast, der falsche Angaben macht, sind in Thüringen vorerst nicht geplant.

Branche klagt über "wahnsinnigen wirtschaftlichen Druck"