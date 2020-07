Die Kritik an der Änderung der Stundentafel ist harsch. Der Minister mache aus der Sekundarschule eine Resterampe, fahre die Schulform an die Wand, heißt es. Über alle Fraktionen hinweg kommt Kritik am Vorgehen des Ministers, nur aus seiner CDU-Fraktion gibt es Unterstützung.

Notwendig wird die Kürzung der sogenannten Stundentafel, weil es an Lehrerinnen und Lehrern fehlt. Trotz Dauerausschreibung, Senkung der Anforderungen an Bewerber und bezahlte Mehrarbeit sind es einfach zu wenige. Bildungsminister Marco Tullner von der CDU: "Wir müssen uns diesen Realitäten stellen." Man müsse die Phase, bis neue Lehrer von der Ausbildung in die Schulen kommen, so überbrücken, dass der Bildungserfolg gesichert sei und dass die Anforderungen der Unternehmen an Qualität und Inhalte des Unterrichts erfüllt werden können.