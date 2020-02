Das soll auch so bleiben. Hinzugefügt werden soll aber ein Absatz, der die Prüfung möglich macht – im Rechtsausschuss. Kann nicht wahr sein, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der AfD Robert Farle schon im Januar. Er fürchtet die Einschränkung von Minderheitenrechten: "Wir werden, wenn das wirklich so beschlossen werden sollte, eine Verfassungsklage erwägen, denn das ist ganz klar durch die Hintertür die Mehrheitskontrolle und die Abschaffung der Minderheitenrechte bei dem schärfsten Kontrollschwert, was die Opposition überhaupt hat."

Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU Markus Kurze sieht in der Reform keine Abschaffung der Minderheitenrechte und widerspricht. Er sieht eine Scheindiskussion: "Der Rechtsausschuss hat sich auch an Recht und Gesetz zu halten", argumentiert Kurze. Es gehe lediglich um eine Prüfung.

Sebastian Striegel vom grünen Koalitionspartner pflichtet Kurze bei. Auch er sieht keineswegs eine Beschneidung der Minderheitenrechte: "Der Landtag darf auch nicht nach politischer Opportunität entschieden, also nicht danach, 'passt mir dieser Ausschuss, passt mir dieser Ausschuss nicht als Mehrheit', sondern er kann und darf ausschließlich am Maßstab der Verfassung entscheiden."

Der parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Stefan Gebhardt, ergänzt, es gehe um Rechtssicherheit und man habe das auch schon mal so gemacht. Damals hatte die AfD einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Linksextremismus im Land beantragt. Der wurde von der Mehrheit der Parlamentarier als nicht verfassungsgemäß kritisiert und in den Rechtsausschuss geschickt. Diese Verfahrensweise wolle man nun ins Gesetz übernehmen und Rechtssicherheit schaffen.

Rüdiger Erben von der SPD Sachsen-Anhalt. Bildrechte: dpa

Gebhardts Kollege bei der SPD ist Rüdiger Erben. Er sagt es ein wenig schärfer: "Das ist nicht die Beschneidung eines Minderheitenrechts, sondern führt allenfalls dazu, dass ein Minderheitenantrag so qualifiziert wird, dass er nachher auch verfassungsgemäß ist. Denn Minderheitenrecht heißt ja auch nicht, dass die Minderheit machen kann, was sie will, sondern sie muss sich auch als Minderheit an die verfassungsmäßige Ordnung halten."