Auf diese Diskussion will sich der Grünen Innenpolitiker Striegel nicht einlassen. Schon kurz nach Stahlknechts Ruf nach der Quellen-TKÜ hatte er erklärt, dass es nach dem Anschlag von Halle nicht darum gehen könne, neue technische Möglichkeiten zu schaffen. Der Gesetzentwurf, so wie er sei, sei ein guter Ausgleich zwischen Sicherheitserfordernissen und Bürgerrechten, erklärte Striegel am Dienstag. Beim anderen Koalitionspartner, der SPD, sieht man die Quellentelekommunikationsüberwachung ein bisschen differenzierter: Die Quellen-TKÜ sei aus seiner Sicht fachlich geboten, stünde aber nun mal nicht im Koalitionsvertrag, sagt der SPD-Innenpolitiker Rüdiger Erben.

Henriette Quade (Linke) Bildrechte: Die Linke. Fraktion im Landtag Sachsen-Anhalt

Das sieht man in der Opposition ganz anders. Dass die Quellen-TKÜ nicht im Gesetz stehe, sei ein Sieg der Vernunft erklärt Henriette Quade, von den Linken. Grundsätzlich bemängelt sie am Entwurf, dass mehr Durchsichtigkeit des Geheimdienstes so nicht erreicht werden könne. "Was man wissen muss, ist, dass Geheimhaltung und Kontrolle immer in einem Widerspruch zueinander stehen", meint sie.



"Und insofern ist aus unserer Sicht klar zu sagen das reicht nicht aus, das wird nicht wirklich eine Transparenz schaffen. Das ist das, was innerhalb des bestehenden Rahmens – es gibt einen Verfassungsschutz, der für die Bekämpfung von politischem Extremismus ein besonders Mandat hat – eben möglich ist." Aus ihrer Sicht gehört der Verfassungsschutz aufgelöst.