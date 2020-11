"Feste Vorgaben" für Landeswahlleitung

Das ist aktuell nicht so. Aber Sachsen-Anhalt ist in weiten Teilen Risikogebiet. Und genau deswegen brauche es dringend ein pandemiefestes Wahlgesetz, ist die Landtagspräsidentin überzeugt und blickt auf die Landtagswahl in wenigen Monaten: "Also grundsätzlich musste auch hier eine Lücke geschlossen werden." Das Frühjahr habe gezeigt, wie schnell auch ein Gesetzgeber ausgehebelt werden könne. Wenn im nächsten Jahr oder später eine ähnliche Situation entstünde, müsse schnell gehandelt werden können.

Der Landtag habe die Änderung im Gesetz beschlossen, sei also auch einbezogen worden, sagt Brakebusch. Und von einer Machtfülle bei Landeswahlleiterin Christa Dieckmann wolle sie schon gar nicht sprechen. "Sie kann ja nicht wahllos einfach entscheiden, sondern sie hat ja ganz feste Vorgaben, wann kommt es denn zu diesem Punkt, dass man tatsächlich eventuell eine Briefwahl anordnen müsste", sagt Brakebusch.

Überwiegend bürokratische Aufgaben

Dass die Landeswahlleiterin sich in engen Grenzen bewege, sagt auch der Wissenschaftler Daniel Hellmann. Er arbeitet am Institut für Parlamentarismusforschung in Berlin und am Lehrstuhl für Regierungslehre und Policyforschung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Die Aufgaben eines Landeswahlleiters oder einer Landeswahlleiterin seien überwiegend bürokratischer Natur, erklärt Hellmann. Ohne dieses Wahlorgan gebe es keine demokratische Wahl.