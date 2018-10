Sicherheit Sachsen bietet Kommunen Geld für mehr Videoüberwachung an

Hauptinhalt

Bis zu 35 Videokameras überwachen seit ein paar Tagen in Chemnitz Teile der Innenstadt. Das soll mehr Sicherheit bringen und zur Aufklärung von Straftaten beitragen. Sachsens Innenminister Roland Wöller setzt auf das System und hat deshalb die Stadt Chemnitz dabei finanziell unterstützt. Nun bietet er auch allen anderen Kommunen in Sachsen Zuschüsse für den Ausbau von Videoüberwachung an. Aber was halten die Kommunen davon?

von Linda Schildbach, MDR AKTUELL