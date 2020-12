Von den 60 Berufsschulzentren in Sachsen sollen alle erhalten bleiben. Doch um die Profile zu schärfen, werden Ausbildungszweige konzentriert. So wird Bautzen zum Bildungszentrum fürs Metallhandwerk, was in Riesa für Unmut sorgt, weil ausgerechnet die Stahlstadt diese Ausbildung verliert. In Torgau wird der Glascampus gestärkt. Die Handwerkskammer zu Leipzig begrüßt die Pläne. Erstmals, sagt Abteilungsleiter Hans-Peter Schmidt, könne es in Sachsen ein verlässliches Berufsschulnetz geben. Damit könnten die Ausbildungsbetriebe planen und wüssten, wo sie ihre Lehrlinge zur Schule schicken müssten. Bisher sei jährlich ein neuer Schulplan gekommen, sodass es keine Sicherheit gegeben habe, wo ein Lehrling zur Schule gehen müsse, erklärt Schmidt.