Am Mittwoch ging es vom Flughafen Leipzig-Halle aus für 65 ausreisepflichtige Asylbewerber zurück nach Georgien, am Donnerstag starteten eine Sammel-Chartermaschine mit 17 Tunesiern sowie eine Maschine mit 34 Ausländern aus Sachsen Richtung Kosovo und nach Albanien. Weitere 65 Menschen, das hat der Freistaat bereits angekündigt, sollen möglichst schnell ausgeflogen werden.

Eine direkte Reaktion auf die Ereignisse von Chemnitz? Nicht explizit, sagt Andreas Kunze-Gubsch. Dem Sprecher des Innenministeriums zufolge gibt es die Liste mit den Namen derer, die man zeitnah abschieben wolle, schon länger. Aber "natürlich haben die Geschehnisse in Chemnitz und anderswo noch mal dazu beigetragen, dass dort - ich sage mal - etwas mehr Druck ins System gekommen ist."

44 der 65 Menschen, die nun bald abgeschoben werden sollten, stammten aus Marokko. Viele von ihnen hätten nicht nur eine, sondern bereits mehrere Straftaten begangen. Es folgen: Georgier, Tunesier, Libyer. Gerade bei Abschiebungen in die sogenannten Maghreb-Staaten aber gebe es Probleme: "Das einzige Land, mit dem die Rückführung halbwegs funktioniert ist Tunesien. Dort haben wir die Möglichkeit, Sammelcharter, zumindest mit 25 Personen, durchzuführen. Marokko hat sich damals nicht darauf eingelassen." Das heiße, die marokkanischen Staatsbürger müssten mit regulären Charterflügen oder mit Ferienfliegern nach Marokko zurückgebracht werden.

Eine Chartermaschine am Flughafen Halle/Leipzig.

Eine Chartermaschine am Flughafen Halle/Leipzig.

Eine Chartermaschine am Flughafen Halle/Leipzig. Bildrechte: MDR/Stephan Schulz

Das bedeute einen enorm hohen Aufwand: Zum Einen könne man nicht viele Ausreisepflichtige in einer regulär verkehrenden Maschine unterbringen. Zum Anderen entscheide am Ende die Fluglinie oder der Kapitän, ob er einen abgelehnten Asylbewerber mitnehme oder nicht:

Mit dem Wissen und dem Bewusstsein, dass es sich um einen Straftäter oder vielleicht einen Mehrfach- oder Intensivstraftäter handelt, ist natürlich der Anspruch und die Forderung von Fluglinien und Kapitän so, dass entsprechende Sicherheit gewährleistet wird.

Bis zu fünf Polizisten müssten so einen Straftäter auf dem Weg in dessen Heimat begleiten: "Deswegen haben wir um die Hilfe des Bundes gebeten und dem Bundesinnenministerium eine Liste übergeben mit eben jenen 65 Straftätern."

Die Bundespolizei soll also bei Abschiebeflügen aushelfen. Mit den aktuellen und den geplanten Rückführungen werde geltendes Asylrecht in die Tat umgesetzt, so Innenminister Roland Wöller. Dessen Durchsetzung habe eine hohe Priorität. Vor allem die Straftäter unter den Ausreisepflichtigen müssten das Land schnell verlassen.