Er hat gesagt, er würde gerne mit der SPD weiterarbeiten und er will keine Koalitionen ausschließen, aber er wird sie auch nicht betreiben. Und das ist ein Unterschied zu dem, was momentan über die Medien gemeldet wird.

Das sieht Christoph Genzel anders. Er ist im CDU-Ortsverband Leipzig-Nord und bei der Organisation der Lesben und Schwulen in der Union aktiv. Die hatte in der Vergangenheit bereits vor einem Kurswechsel der Sachsen-CDU nach rechts gewarnt.

Thomas Israel ist der Geschäftsführer des CDU-Kreisverbands in Bautzen. In seinem Kreis seien die Positionen in Sachen AfD unterschiedlich. So gebe es Mitglieder, die eine Zusammenarbeit grundsätzlich für unmöglich halten – und solche, denen ein Ausschluss aller AfD-Wähler unfair vorkommt.