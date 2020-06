Gerade zu Beginn der Pandemie hatten solche Fragen besonderes Gewicht. Geklärt wurden und werden sie weiter von der Staatsregierung, in immer neuen Rechtsverordnungen . An denen müsse das Parlament mitarbeiten, fordert die Linksfraktion - und bringt am Donnerstag den Entwurf für ein Beteiligungsgesetz ein.

Der Gesetzentwurf der Linken sei ein Weg, rechtliche Fragen aber noch zu klären, so Lippmann. Parallel arbeiten die Grünen an einem eigenen Entwurf, der werde nun koalitionsintern diskutiert. Demnach soll die Staatsregierung für ihre Verordnungen künftig die Zustimmung der Sozial- und Rechtsausschüsse einholen.

Sie sagt: "Auf der anderen Seite ist es natürlich unsere Aufgabe als Parlament, die Regierung zu kontrollieren bei dem, was sie tut. Kontrolle findet aber zumeist im Nachhinein statt, gerade im Krisenfall. Insofern, glaube ich, ist es vernünftiger, und das passiert ja zum Teil auch schon in den Fachausschüssen, die Maßnahmen, die die Staatsregierung getroffen hat, zu diskutieren."

...und im Zweifel hinterher zu ändern. So sei es auch leichter, Verantwortlichkeiten zuzuweisen, meint Friedel. Und nicht umsonst sehe das Infektionsschutzgesetz im Bund vor, dass jeweils die Landesregierungen ihre Verordnungen erlassen. Einig sind sich die schwarz-grün-roten Koalitionsfraktionen also nicht, wenn es um ein etwaiges Beteiligungsgesetz geht.

Zum anderen sei Einfluss genommen worden, so Stephan Meyer - von Fraktionen, Wirtschafts- oder anderen Verbänden. "Gerade die Hygieneanforderungen sind mit den Berufsverbänden gemeinsam entwickelt worden. Auch mit uns als Abgeordneten ist gesprochen worden, weil natürlich auch an uns Dinge herangetragen werden."

Ich persönlich bin stark mit involviert gewesen in diese Rechtsverordnungen. Sodass ich also jetzt die fehlende Beteiligung so gar nicht erkennen kann.

Es gebe zwar Gespräche zwischen Ministerien und Fraktionen, die Ausschüsse würden informiert - der Landtag dürfe aber keine Stellung nehmen, kritisiert die Linksfraktion. Ihr Entwurf gehe in die richtige Richtung, heißt es aus der AfD-Fraktion. Sie will einen eigenen Corona-Ausschuss schaffen, um das Parlament künftig mehr an Pandemie-Entscheidungen zu beteiligen. Auch diese Idee wird am Donnerstag diskutiert.