Pause an der 122. Grundschule in Prohlis – einem Plattenbauviertel im Süden Dresdens. 330 Kinder lernen hier Lesen, Schreiben und Rechnen. Viele von ihnen kämen aus schwierigen Verhältnissen, sagt Leiter Karsten Reisinger. So komme es vor, dass Kinder ohne Frühstück in die Schule kommen oder nicht wettergerecht gekleidet seien.