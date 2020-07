Denn Radfahrende seien eben nur genau in dem Moment Radfahrende, in dem sie Rad fahren. Entwarnung für die Sprachpuristen: Radfahrende oder auch Richtende wird es künftig in sächsischen Normtexten ebenso wenig geben wie RichterInnen, sprich: mit dem sogenannten Binnen-I.

Radfahrende, Radfahrer*innen, Radfahrer oder RadfahrerInnen? Bildrechte: imago images/Sven Simon

Auch der Gendergap oder das Gendersternchen werden sich nicht von nun an in Sachsen ausbreiten. Denn die Staatsregierung orientiert sich am Handbuch der Rechtsförmlichkeiten. Diese Bürokratiebibel setzt vor allem auf geschlechtsneutrale und dudenverträgliche Personenbezeichnungen: "Vertrauensperson" statt "Vertrauensmann", "Teilzeitkraft" statt "Mitarbeiter in Teilzeit".