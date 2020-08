Weniger Testzentren Hausärzte sollen Corona-Tests übernehmen

An der A4 und der A17 sowie an den Flughäfen Dresden und Leipzig/Halle gibt es Corona-Testzentren für Einreisende. Dafür wurden die meisten "temporären Anlaufpraxen" in Sachsen dicht gemacht. Auch die Uniklinik Leipzig schließt ihre Corona-Ambulanz, weil die Nachfrage zu gering sei. Patienten sollen sich stattdessen an ihre Hausärzte wenden, wenn sie sich testen lassen wollen.