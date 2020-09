Kinder ohne Deutschkenntnisse lernen an sächsischen Schulen in Vorbereitungsklassen Deutsch. Dort sind sie in der ersten von drei Etappen ganz für sich. Schritt für Schritt nehmen sie dann in der zweiten Etappe am regulären Unterricht teil. Meist starten sie mit Fächern wie Musik oder Kunst. So kommt ein Fach nach dem anderen hinzu, bis die Kinder in der dritten Etappe komplett in einer Klasse intergiert sind.