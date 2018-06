Landesregierung Es knirscht in Sachsens Koalition

Streitpunkt: Lehrerpaket

Sind es Seitenhiebe, Sticheleien oder ist es schon Streit? Wer CDU und SPD in diesen Wochen in Sachsen beobachtet, der wird immer wieder überrascht. Beispiel Lehrerpaket: Über Wochen intensiv zwischen Vertretern beider Parteien verhandelt und schließlich vom Kultusminister vorgestellt, machte die SPD kürzlich eine neue Forderung auf.

Sabine Friedel, Abgeordnete der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag Bildrechte: SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag/Julian Hoffmann Der "Freien Presse" sagte die bildungspolitische Sprecherin Sabine Friedel: "Bisher sind 30 Millionen Euro für Zulagen vorgesehen, die ausschließlich an die 25.000 nicht-verbeamtungsfähigen Lehrkräfte gehen sollen. Ich glaube, dass es nach dem Echo aus den Lehrerzimmern und der Kritik der Gewerkschaften klug wäre, diese Summe aufzustocken."

SPD: "Wir sind zu jedem Thema im Gespräch"

Man solle sich nicht zu fein sein, das eine oder andere zu überdenken, so die SPD-Bildungspolitikerin. Dieser Wink ist bei der CDU angekommen – es gibt offenbar Gespräche darüber. Friedel will sie nicht durch weitere Äußerungen gefährden und gibt vorerst dazu kein Interview.

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Dagmar Neukirch, erklärt aber: "Das ist ein Riesenpaket, wo es ganz normal ist, dass im Nachgang noch Fragen sind, die noch in der Koalition zu klären sind. Da ist man im Gespräch. Wir sind eigentlich immer zu jedem Thema im Gespräch, weil man ja auch nicht sicher sein kann, was am nächsten Tag auf dem Tisch liegt."

Verhandlungen über geplantes Ankerzentrum und Polizeigesetz

Etwa das Thema Ankerzentrum. Ministerpräsident Kretschmer sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer zu, so eine Asylunterkunft neuen Typs in Sachsen einzurichten. Was im Bund zwischen CDU, CSU und SPD in den Koalitionsvertrag verhandelt wurde, das war auf der Ebene des Freistaates aber noch nicht spruchreif. Das vermittelte zumindest Dirk Panter.

Dirk Panter, Fraktionschef der SPD Bildrechte: MDR/Kristin Kielon Ich kann dazu gar nichts sagen. Weil: Mir liegt nichts Konkretes vor. Wenn mir was Konkretes vorliegt, können wir darüber sprechen. Aber solange das nicht da ist, gibt es aus meiner Sicht auch nichts zu sagen. Dirk Panter Fraktionschef der SPD

Argumentation aus der Schmollecke? Nein – Dirk Panther ist ein taktischer Schweiger. Wenn er in der Öffentlichkeit nichts sagt, kann man davon ausgehen, dass hinter den Kulissen hart verhandelt wird. Das hält Panter seit Beginn der Koalition so. Über die Medien den Koalitionspartner unter Druck zu setzen, behält er sich als letztes Mittel vor.

Stephan Meyer, Abgeordneter der CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag Bildrechte: MDR/Uwe Walter Das betrifft auch den Streit um das neue Polizeigesetz. Stephan Meyer, Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion erklärt: "Es ist wie in so einer Mühle, wenn es knirscht, weiß man, dass sich etwas bewegt. Und wir sind nun mal keine Einheitspartei. Wir haben natürlich noch Diskussionen beim Polizeigesetz, wo, glaube ich, auch die SPD von den Jusos jetzt ein Stück unter Druck gerät. Aber wir sind dort in einem abgestimmten Verfahren."

Linke: Kompromisse schwierig, weil CDU AfD-Wähler überzeugen will

Sarah Buddeberg, Abgeordnete der Linksfraktion im Sächsischen Landtag Bildrechte: dpa Grundsätzlich zeigen sich sowohl CDU als auch SPD optimistisch, dass sie die Herausforderungen in Sachsen lösen. Die Linke als stärkste Opposition im sächsischen Landtag registriert eher die Fliehkräfte, die die Koalitionäre auseinandertreiben. Ihre parlamentarische Geschäftsführerin Sara Buddeberg erklärt: "Natürlich erlebt man SPD-Abgeordnete auch in anderen Zusammenhängen, zum Beispiel bei Podiumsdiskussionen, wo sie eher sozialdemokratische Positionen vertreten. Und dann auf Fragen auch antworten: Ja wir würden ja gern – aber die CDU ..."