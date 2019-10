In Sachsen beginnen heute die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, SPD und Grünen.

In Sachsen beginnen heute die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, SPD und Grünen.

"Kenia" Koalitionsverhandlungen in Sachsen beginnen

Mehrere Wochen haben CDU, Grüne und SPD in Sachsen sondiert und immer wieder die gemeinsamen Ziele betont. Und betont harmonisch und respektvoll wirkte auch das öffentliche Miteinander. Nach einer Woche Pause und Zeit für Erholung, könnte es ab jetzt anders laufen. Denn ab jetzt geht es wirklich darum, was die Parteien in den nächsten fünf Jahren konkret umsetzen wollen.

von Astrid Wulf, Landeskorrespondentin Sachsen MDR AKTUELL