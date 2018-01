Sachsen Linke fordert neues Lottogesetz

Hauptinhalt

Ein großer Teil der Lotto-Erträge kommt den Bürgern zugute, weil damit zum Beispiel Sport und Kultur gefördert werden. Am Mittwoch hat Sachsenlotto Bilanz für 2017 gezogen. 116 Millionen Euro an Steuern und Reinerträgen wird das Unternehmen an den Freistaat überweisen. Doch an der Verteilung der Lottoeinnahmen durch den Freistaat Sachsen gibt es neue Kritik.

von Ine Dippmann, MDR-AKTUELL-Landeskorrespondentin für Sachsen