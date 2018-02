Und die Sorben beherrschten ja alle Deutsch, so dass die Verständigung mit der Polizei auch immer möglich sei, argumentiert Kunze-Gubsch. Doch das sei nicht dasselbe, sagt David Statnik, Vorsitzender der Domowina: "Wenn man in einer anderen Sprache lebt, dann hat man manchmal auch ein anderes Empfinden für Inhalte, ist sensibler für andere Probleme."

Ihr Vertrauen in die Polizei sei erschüttert, sagt der Linken-Abgeordnete Heiko Kosel. Er hatte 2016 Gesprächsrunden mit betroffenen Jugendlichen organisiert. Kosel erklärt: "Ich hätte gehofft und gewünscht, dass im Bereich der Polizei mit vermehrt sorbischsprachigen Polizisten in der Region hier wieder Vertrauensaufbau geleistet werden kann." Das könnten nun die neuen Verantwortlichen in der sächsischen Regierung angehen.

Als Ministerpräsidenten Michael Kretschmer neulich sorbische Kinder zur Feier der Vogelhochzeit in der sächsischen Staatskanzlei empfing, sagte der Regierungschef: "Ich sehe mich da ganz persönlich in der Pflicht und sehe, dass, was die Verfassungsväter in Sachsen festgeschrieben haben, dass die Sprache, die Kultur der Sorben auch in den kommenden Jahrzehnten erhalten werden sollen, dass das ein wichtiges Anliegen ist."