Wer künftig in einer psychiatrischen Klinik einen Patienten fixieren will, braucht dazu eine Genehmigung vom Richter. Außerdem müssen die Maßnahmen genau dokumentiert werden - und: Fixierte Patienten müssen ständig von Fachpersonal betreut werden.

Zusätzlicher Aufwand für Kliniken

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts sei begrüßenswert, sagt Peter Grampp, Chefarzt der Psychiatrie im Fachkrankenhaus Hubertusburg. Aber es bedeute natürlich für die Kliniken einen großen zusätzlichen Aufwand: "Es sind klare Bedingungen gegeben worden und da steht unter anderem, eine der klaren Bedingungen ist eine Eins-zu-Eins-Betreuung. Das Verfassungsgericht hat auch gleich darauf hingewiesen, dass man durchaus sieht, dass das eines Mehrpersonals bedarf und ich denke, genau hier ist es wichtig, dass auch die Kostenträger sich nicht wieder hinausstehlen, sondern hier wirklich auch Farbe bekennen und sagen: 'Ja, es ist so, das gehört zur Behandlung dazu' und dann muss es auch finanziert werden."

Mit der derzeitigen Personalsituation an sächsischen Kliniken seien die neuen Vorgaben zur Betreuung jedenfalls nicht zu stemmen, sagt Grampp ohne genaue Zahlen zu nennen. Keine Sorgen macht sich Chefarzt Grampp über die Zusammenarbeit mit den Richtern. Jedoch sei ein engerer Austausch notwendig, als bisher. Denn im Ernstfall muss es schnell gehen: Das Verfassungsgericht erlaubt eine Fixierung ohne Richterspruch nur für maximal eine halbe Stunde.

Richterlicher Bereitschaftdienst gefordert

Deshalb verlangt das Bundesverfassungsgericht einen umfangreichen richterlichen Bereitschaftdienst – nämlich täglich von 6 bis 21 Uhr. Hier müssen die Gerichte in Sachsen vielerorts nachbessern, sagt der Vorsitzende des Sächsischen Richtervereins, Reinhard Schade: "Das ist jetzt ein sehr strenger Maßstab des Bundesverfassungsgerichts, weil zum einen führt das jedenfalls in Sachsen zu einer Erweiterung des Bereitschaftsdienstes, weil bisher sind die Zeiten nicht so geregelt. Im Wesentlichen kann man davon ausgehen, dass sie so ab 10 Uhr bis 21 Uhr überall einen Bereitschaftsdienst haben, das kann vielleicht hier und da eine Stunde differieren."

Von 10 bis 21 Uhr, das sind jeden Tag vier Stunden weniger, als das Verfassungsgericht jetzt vorgeschrieben hat. Reinhard Schade sieht hier Bedarf für zusätzliches Personal. Schließlich gebe es aller Voraussicht nach künftig auch mehr Anträge zu bearbeiten als bisher. Auch das sächsische Justizministerium teilt auf Anfrage mit, man halte einen erhöhten Personalbedarf für wahrscheinlich.

Richter fordern Handlungsvorgaben

Noch wichtiger als mehr Personal sind Sachsens Richtervereinschef Schade aber genaue Handlungsvorgaben für seine Kollegen. Denn momentan sei ihm nicht ganz klar, wie die Richter künftig vorgehen sollen. So halte er zum Beispiel eine persönliche Anhörung des Patienten für notwendig. So sei es schließlich auch bei anderen Zwangsmaßnahmen üblich: "Und da kommt es halt darauf an, wie eilig ist das mit der Anhörung? Muss ich das gleich machen? Dann kann das sehr aufwendig werden, weil dann muss das Gericht ja praktisch unverzüglich dort hinfahren, denn meist kann man ja den Betroffenen nicht vorführen oder nicht zum Gericht bringen."

Sozialministerium will Gesetze überarbeiten