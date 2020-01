Die Staatskanzlei liegt in Dresden direkt am Elbufer. Hier hat auch Thomas Schmidt von der CDU sein Büro – der Ex-Landwirtschaftsminister, der sein Ressort an die Grünen abgeben musste. Vor ihm auf dem Tisch liegt der Organisationsplan seines neuen Ressorts. "Ja, das Staatsministerium für Regionalentwicklung ist das erste Ministerium seit 1990, was wirklich neu gegründet wird."

"Klar kostet das auch Geld", gibt Schmidt zu. "Aber die Effekte, die dort daraus resultieren, glaube ich, sind deutlich höher als diese ja ungefähr 100 Leute, die zusätzlich kommen. Dort muss am Ende auch wirklich ein Erfolg kommen, der im Freistaat zu spüren ist. Und ja – das ist in jedem Unternehmen so. Wenn man sagt: Nein, ich will eine neue Abteilung bilden, um bestimmte Effekte zu erreichen, kostet das auch erstmal Geld."



140 neue Stellen? 250 insgesamt? Im Finanzministerium ist man verwundert, man will weder bestätigen noch dementieren – sondern verweist auf laufende Verhandlungen. Ohnehin entscheidet am Ende das Parlament.