Seit dreieinhalb Jahren kämpft Arvid Samtleben. Er sieht sich betrogen um seinen Platz im Sächsischen Landtag, um die Abgeordnetenbezüge. Doch darüber spricht er kaum noch. Inzwischen gehe es ihm eigentlich nur noch ums Recht, sagt der frühere Bautzener AfD-Kreischef: "Ich erwarte vom sächsischen Verfassungsgericht das, was alle Wahlrechtler gesagt haben: Neuwahlen. Nun ist das in Sachsen aber nicht zu erwarten, weil hier in den vergangenen 20 Jahren Skandale nie bis zum Ende aufgeklärt wurden. So wird es wohl bei der Mitte bleiben, nach dem Motto: Ja, Samtleben, du hast uns erwischt. Wir ändern das Wahlgesetz, aber Konsequenzen für Politiker wird es nicht geben."

Arvid Samtleben Bildrechte: dpa Samtleben war 2014 auf die Landesliste der AfD zur Landtagswahl gewählt worden. Die Mitglieder bestimmten wie vorgeschrieben auch zwei Vertrauenspersonen. Diese Vertrauenspersonen dürfen laut sächsischem Wahlgesetz Kandidaten wieder streichen, etwa wenn der Kandidat verstorben ist, der Partei nicht mehr angehört oder aus anderen Gründen nicht mehr wählbar ist.

Wahlausschuss prüfte zweieinhalb Jahre

Samtleben wurde gestrichen – und zwar, weil er dem Parteivorstand nicht genehm war, wie er selbst meint. Er legte Beschwerde ein. Zweieinhalb Jahre lang befasste sich der Wahlprüfungsausschuss des Sächsischen Landtages mit den Vorwürfen.

Marko Schiemann (CDU), Vorsitzender des Wahlprüfungsausschusses in Sachsen. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt Ein einmaliges Verfahren in der sächsischen Geschichte, sagt der Vorsitzende des Ausschusses, Marko Schiemann, von der CDU: "Begonnen hat es mit der mangelnden Kooperationsfähigkeit der AfD, die uns Unterlagen nicht zur Verfügung gestellt hat. Daraufhin hat der Wahlprüfungsausschuss gesagt, dann müssen wir genauer prüfen", erinnert er sich. "Was wir als kritikwürdig gesehen haben, das ist die Frage, dass Vorstände entscheiden und Vertrauenspersonen, quasi in der Kette der Entscheidungen dann umsetzen. Das ist für mich ein erstaunliches Rechtsverständnis, was die AfD hier an den Tag gelegt hat."

Lediglich "subjektive Wahlrechtsverletzung"

Am Ende befand der Wahlprüfungsausschuss, es habe eine subjektive Wahlrechtsverletzung gegeben. Den Schaden habe also nur Arvid Samtleben. Aber auf die Sitzverteilung im Landtag wirke sich das nicht aus. Neuwahlen seien deshalb nicht nötig. Schiemann sagt: "Wir haben unparteilich entschieden, und der Verfassungsgerichtshof ist dann die letzte Instanz, die darüber entscheidet, ob wir uns an Recht und Gesetz gehalten haben oder nicht."

Dass das Gericht heute zu dem Schluss kommt, dass in Sachsen der Landtag neu gewählt werden muss, sieht Klaus Bartl nicht. Er sitzt für die LINKE im Wahlprüfungsausschuss. Im Prozess habe die Gerichtspräsidentin schon darauf hingewiesen, dass eine Neuwahl nur infrage komme, wenn die fortdauernde Zusammensetzung des Parlamentes in dieser Form für den Souverän unerträglich wäre. So hat es einst das Bundesverfassungsgericht entschieden. Bartl:

Und eine Unerträglichkeit allein durch den Umstand, dass Herr Samtleben nicht im Parlament sitzt, sondern eine andere AfD-Vertreterin, das kann ich nicht erkennen. Klaus Bartl, Linke

AfD-Vorsitzender spricht von Lernprozess