Die CDU erzielte bei der Landtagswahl 2019 in Sachsen laut vorläufigem Ergebnis 32,1 Prozent und lag damit 7,3 Punkte unter ihrem Ergebnis von 2014. Dennoch konnte sie sich als stärkste Kraft behaupten und holte wegen der höheren Wahlbeteiligung sogar mehr Stimmen als vor fünf Jahren. Neue CDU-Wähler rekrutierten sich vor allem aus der großen Zahl der Nichtwähler 2014 - 162.000. 34.000 kamen vom Koalitionspartner SPD. Nach Daten von infratest-dimap verlor die CDU etwa 84.000 Wähler an die AfD. 61.000 CDU-Wähler von 2014 starben inzwischen, 23.000 wurden zu Nichtwählern.

Die Linke (10,4 Prozent) büßte mit 8,5 Punkten bei der Wahl zum Neuen Landtag in Dresden am stärksten ein. 32.000 Anhänger starben seit 2014, 30.000 verlor die Linke an die CDU, circa 27.000 an die AfD und 19.000 an die SPD sowie 15.000 an die Grünen. Dagegen entschieden sich vorherige 37.000 Nichtwähler für die Linke, 13.000 wählten vor fünf Jahren noch die SPD.