Corona-Beschränkungen Hotelverband: Öffnung zu Weihnachten lohnt nicht

Hauptinhalt

An Weihnachten die Familie besuchen und abends im Hotel übernachten: In Sachsen soll das möglich sein. Wie einige andere Bundesländer hat der Freistaat seine Corona-Verordnung entsprechend angepasst, offenbar gegen den Willen der Kanzlerin. Angela Merkel soll in einer Sitzung des CDU-Präsidiums bemängelt haben, dass sich nicht kontrollieren lasse, ob nur Gäste in den Hotels übernachteten, die auch wirklich Verwandte in der Region besuchten.