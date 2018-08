Für Rene Zobel steht fest: Er will Erzieher werden. Am liebsten in einer integrativen Kita. Der 17-Jährige macht deshalb zurzeit in Leipzig eine Ausbildung zum Sozialassistenten. "Das ist eine zweijährige Ausbildung in allen möglichen sozialen Fächern rund um Pädagogik und Gesundheitspflege." Wenn Rene Zobel fertig ist, kann er aber noch lange nicht in einer Kita anfangen. Dann muss er an einer Fachschule noch eine Erzieher-Ausbildung absolvieren. Die dauert weitere drei Jahre. Insgesamt also fünf Jahre, in denen Rene Zobel als Fachschüler keinen Cent verdient.