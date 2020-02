200 bis 250 neue Windräder will der Grüne Wolfram Günther – Minister für Energie, Klima, Umwelt und Landwirtschaft – bis zum Ende der Legislatur in Sachsen bauen. Das macht 40 bis 50 pro Jahr. Im vergangenen waren es nur 12 . Ein sportliches Ziel, das räumt Günther ein:

Einfach irgendwo drauflosbauen geht aber nicht. Laut Koalitionsvertrag sollen Windkraftanlagen, mit Blick auf bundesrechtliche Regelungen, einen Kilometer Abstand zu Wohnhäusern einhalten , in Wäldern gar keine gebaut werden. Trotzdem gebe es genug Platz, beteuert Günther, und auch Investoren:

"Es gibt eine ganz große Nachfrage von Investoren. Also von Gewerblichen, aber eben auch Stadtwerken, Bürgergenossenschaften. Die sitzen in den Startlöchern und die wollen. Also daran mangelt es nicht."