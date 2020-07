Vorankommen will Kusche bei der Beratung von Opfern rechter Gewalt. Dafür ist er bei der RAA zuständig. In den vergangenen Jahren habe sich in Sachsen schon viel bewegt, sagt Kusche. Es gebe inzwischen Opferschutzbeauftragte bei den Polizeidirektionen und auf Landesebene, Leute mit denen die RAA eng zusammenarbeite. Er sagt aber auch: Die Kooperation zwischen den Behörden sei weiter nicht optimal und der Polizei fehle es an speziell geschulten Ansprechpartnern.