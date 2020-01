Arbeitstreffen Klausur mit Aussicht: Sachsens Regierung tagt auf dem Fichtelberg

Seit gut einem Monat ist Sachsens neue Regierung im Amt – mit CDU, Grünen und SPD ist es das erste Dreierbündnis in der Geschichte des Freistaats. Mehr als 200 Millionen Euro will die Koalition in diesem Jahr noch für drängende Themen ausgeben. Wofür genau, darüber müssen sich die drei Parteien noch einigen. Gelegenheit haben sie heute und morgen auf Sachsens höchstem Berg. Dort geht das Kabinett in Klausur.

von Astrid Wulf, Landeskorrespondentin Sachsen MDR AKTUELL