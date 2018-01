Valentin Lippmann ist Demo-erfahren. Das Versammlungsgesetz in Sachsen hält der innenpolitische Sprecher der Grünenfraktion für überholt. Er will es "entrümpeln", wie er sagt: "In Zeiten, in denen immer mehr Bürgerrechte eingeschränkt werden, durch den Ruf nach immer mehr Sicherheit, wollen wir ein Gegenfanal setzen, in dem es uns darum geht, mehr Freiheit zu wagen."

Straftaten zu Ordnungswidrigkeiten herabstufen

Was heute noch als Straftat gilt, wird in dem Gesetzentwurf der Grünen nur noch als Ordnungswidrigkeit bewertet: etwa wenn man sich versammelt, ohne das zuvor angemeldet zu haben; wenn man sich vermummt oder eine Versammlung blockiert.

Mit dem Gesetzentwurf wolle die Grünenfraktion mehr Freiheit wagen, so Lippmann. Bildrechte: DAVID BRANDT Lippmann erklärt den Sinn der Änderung an einem Beispiel: "Wenn man einen vermummten Teil in einer Versammlung hat und es ist eine Straftat, dann hat man als Polizei kein Ermessen. Man muss dagegen vorgehen und riskiert eine Eskalation der Lage an einer Stelle, wo es gar nicht sinnvoll ist. Mit der Ordnungswidrigkeit, zu der wir es herabstufen, hat man zukünftig die Möglichkeit viel mehr zu schauen, in welcher Situation man ist." Gerichte würden zudem inzwischen akzeptieren, wenn sich Linke vor fotografierenden Neonazis bei einer Demo vermummen würden, argumentiert Lippmann.

AfD begrüßt einen Teil des Entwurfes

Christian Fischer, Sprecher der CDU-Fraktion, befürchtet, dass die Polizei so zum Zuschauer degradiert würde: "Wer in diesem Land demonstriert, der sollte das mit offenem Gesicht tun. An dieser Stelle sollte man konsequent bleiben, wie es bisher war."

Sebastian Wippel von der AfD befürchtet, dass Blockaden geduldet werden müssten. Bildrechte: dpa Dass die Grünen auch die Möglichkeit kippen wollen, Versammlungen an bestimmten Tagen und Orten aufgrund historischer Ereignisse zu verbieten, begrüßt die AfD. Sebastian Wippel, der innenpolitische Sprecher der AfD, sieht den restlichen Gesetzentwurf aber überwiegend kritisch. Wenn etwa Blockaden nur noch als Ordnungswidrigkeit eingestuft werden, bedeute das, "dass die Einschreitschwelle für die Polizei erheblich nach oben gesetzt wird und damit die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass eine Blockade stattfindet und vielleicht auch nicht geräumt wird durch die Polizei. Hier muss man schon mal fragen, ist es tatsächlich ein Versammlungsfreiheitsgesetz, das für beide Seiten gilt oder ist es ein Stück weit auch ein Versammlungsverhinderungsermöglichungsgesetz?"

SPD: "Behörden wenden Gesetze nicht immer richtig an"

Für Albrecht Pallas von der SPD setzt der Gesetzentwurf falsche Prioritäten. Bildrechte: dpa Wippel war Polizist bevor er als Abgeordneter für die AfD in den Landtag zog, ebenso wie Albrecht Pallas von der SPD. Doch Pallas würde es begrüßen, wenn die Polizei bei Blockaden einen größeren Ermessensspielraum bekäme. Insgesamt setze der Gesetzentwurf aber falsche Prioritäten, so Pallas. Versammlungsfreiheit gebe es genug, das Gesetz würde aber von den Behörden nicht immer richtig angewendet: "Zum Beispiel Versammlungen im Umfeld von Flüchtlingsunterkünften. Als so viele aus dem Boden gestampft wurden, mussten wir feststellen, dass die Versammlungsbehörden die Instrumente, das zu begrenzen, nicht wirklich gut genutzt haben", erklärt Pallas.

Linke verweisen auf Verfassung

Enrico Stange von den Linken hält nicht viel vom Vorschlag der Grünen. Bildrechte: dpa Den Linken ist der grüne Gesetzentwurf nicht modern genug. Denn er sorge weiter dafür, dass Versammlungen reguliert werden, sagt der innenpolitische Sprecher der Fraktion Enrico Stange: "Uns als Linke wäre es eigentlich am liebsten, man würde die gesamten Versammlungsgesetze dahin tun, wo sie hingehören, nämlich in die Rundablage und lässt einfach die Verfassung gelten. Jeder hat das Recht sich ohne Waffen friedlich unter freiem Himmel zu versammeln."