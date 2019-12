Geänderte Förderung Köpping fordert Ost-Quote für Demokratie-Projekte

Rassistische Aufmärsche, Terroranschläge, Morddrohungen per E-Mail: Vielen Menschen macht das Sorgen und sie engagieren sich dagegen, auch in Sachsen. Zum Beispiel tun sie das in Projekten, die ein demokratisches Miteinander fördern. Eine Reihe von Modellprojekten unterstützt der Bund unter dem Titel "Demokratie leben!". Doch zum Jahreswechsel wird ungewöhnlich vielen von ihnen der Geldhahn zugedreht.

von Astrid Wulf, Landeskorrespondentin Sachsen MDR AKTUELL