Der Müll wartet schon jetzt schon: "Etwa zwei Drittel der Abfälle, die hier eingelagert werden, stammen aus der konventionellen Nutzung der Kernergie: Arbeitskleidung, Filter, Werkzeuge, alles was während des Betriebs kontaminiert wurde. Es hat nichts mit den abgebrannten Brennelementen zu tun", betont Islinger. Es handle sich um alles, was beim Rückbau der Kernkraftwerke und bei den Landessammelstellen anfalle. Dazu komme, was Firmen und Medizin anlieferten.