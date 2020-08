Allerdings reichen die bisher gesammelten Unterschriften nicht aus, um das gesetzte Ziel zu erreichen. Rund 164.000 Unterschriften sind nötig, damit das Anliegen im Landtag eingebracht werden kann. Wie viele Unterschriften aktuell fehlen, teilen die Organisatoren auf Anfrage von MDR AKTUELL nicht mit. Bildungsminister Marco Tullner von der CDU ist ohnehin skeptisch, was einen verbindlichen Personalschlüssel an Schulen betrifft.

Bildungsminister Marco Tullner sieht das Volksbegehren kritisch. Bildrechte: dpa

Er sieht die Qualität des potenziellen Personals in Gefahr: "Dann müsste ich von einem Schlag zum nächsten in den nächsten Sommerferien Leute einstellen, die überhaupt keine Qualifikation haben. Das heißt, wir brauchen ein Stück weit auch einen langen Atem, um die jetzt in der Ausbildung befindlichen jungen Leute, die sich auf den Weg gemacht haben, dann auch in Stellen zu bringen. Wenn ich die jetzt mit weniger qualifizierten jungen Leuten besetze, dann sind die Stellen besetzt auf 20 oder 30 Jahre. Und die junge Generation, die sich jetzt auf den Weg der Ausbildung gemacht hat, guckt dann in die Röhre. Das kann nicht das Ziel sein."