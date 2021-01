In Mitteldeutschland sind entlang der Autobahn 4 zahlreiche Lkw liegengeblieben. Das teilte die Polizei am Abend mit. Dadurch habe es Verkehrsbehinderungen und Sperrungen gegeben.

So wurde die Autobahn im Landkreis Mittelsachsen für mehr als eine Stunde gesperrt. Grund waren mehrere Lkw, die sich aufgrund der Witterung quer zur Fahrbahn gestellt hatten. An der Anschlussstelle Siebenlehn sei der Verkehr zusammengebrochen. Die A4 habe in Fahrtrichtung Dresden vorübergehend gesperrt werden müssen.