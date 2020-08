In den vergangenen Monaten schrillten bei den meisten Eltern schon am Frühstückstisch die Alarmglocken. Hat mein Kind eine laufende Nase? Muss ich schon wieder zum Kinderarzt? In Sachsen können Eltern da seit Ende Juni etwas aufatmen. In der Gesundheitsbestätigung, die sie täglich unterschreiben müssen, steht Schnupfen nicht mehr auf der Liste der Corona-Symptome.