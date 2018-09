Melanie Ranft unterrichtet an einer Gemeinschaftsschule in Halle. Dort hat sie mit Geflüchteten zu tun. Darunter auch Analphabeten, die im Krieg keine Schule mehr besuchen konnten. Hauptproblem sei die Sprache, meint die Grünen-Vertreterin aus dem Stadtrat.

Sie bekommen ja nicht den Abschluss nicht, weil sie nichts wissen, sondern einfach, weil sie sich nicht in der deutschen Fach- und Unterrichtssprache ausdrücken können. Melanie Ranft Lehrerin und Grünen-Politikerin

Jeder zweite ausländische Schüler in Halle verlässt die Schule ohne Abschluss. So steht es im Bericht über Bildung und Migration in Halle. In der Studie selbst wird die Aussage aber relativiert: "Die Ergebnisse in Hinblick auf die ausländischen Schüler/innen basieren […] auf sehr geringen Fallzahlen und sind deshalb mit Vorsicht zu interpretieren."

"Jetzt handeln, sonst ist es zu spät"

Von insgesamt 89 ausländischen Schülern in Halle verließen 49 die Schule ohne Abschluss: Kleine, wenig belastbare Zahlen, die sich aber mit dem Eindruck von Melanie Ranft decken.

Laut Bildungsministerium eignet sich der Bericht nicht für eine Verallgemeinerung für das gesamte Land. Bildrechte: dpa Sie leitet den Bildungsausschuss, in dem der Bericht vorgestellt wurde. "Unser Ziel ist, dass alle einen Schulabschluss bekommen. Deswegen finde ich das gut, auch mit wenigen Zahlen", sagt Ranft und fügt hinzu: "Da muss man dann bestimmt nochmal nachsteuern und dann nochmal die Zahlen validieren. Aber ich finde das trotzdem gut, dass wir das jetzt schon machen und nicht noch länger warten. Wir müssen jetzt handeln. Sonst ist es zu spät."

Studienergebnisse variieren je nach Region

Der Bericht stützt sich auf die aktuellsten Zahlen. Die sind zwei Jahre alt und entsprechen dem damals bundesweiten Durchschnitt. Das Bild sei aber uneinheitlich, selbst innerhalb von Halle, meint Stefan Thurmann, Sprecher des Bildungsministeriums in Sachsen-Anhalt. Es gebe an einigen Schulen eine hohe Konzentration, an anderen Schulen seien eher weniger Kinder. Wenn man ins flache Land schaue, sei das Bild auch sehr, sehr unterschiedlich.

Der Bericht ist ein sehr guter Diskussionsanstoß. Aber er eignet sich auch nicht für eine Verallgemeinerung für das ganze Land. Das soll er ja auch nicht. Stefan Thurmann Sprecher des Bildungsministeriums Sachsen-Anhalt

Deutschlandweit sollen Bildungsberichte – wie jener in Halle – emotional aufgeheizte Diskussionen mit Fakten stützen.

Bildungsagentur und Kommunen suchen nach Lösungen

Rund 150 Berichte seien schon erschienen – so in Jena, im Kreis Wittenberg und im Burgendlandkreis, erklärt Oliver Wolff von der Bildungsagentur "Transmit", die Kommunen berät. "Natürlich ist es so: Am Ende ist es immer der Einzelfall mit ganz spezifischer Ausgangslage. Aber trotzdem lassen sich Dinge in gewissem Maße vergleichen. Man sieht es auch, wenn man sich die Berichte anschaut, dass doch eigentlich verschiedene Probleme immer wieder auftauchen."